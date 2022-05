Comesaña no quiere DT colombiano en ‘LA TRICOLOR’ porque “se lo comen vivo”

Desde que se confirmó la salida de Reinaldo Rueda, la baraja de candidatos para tomar su lugar en ‘la Tricolor’ no para de aumentar. Esto desató debates sobre la nacionalidad que debería tener el elegido. Para muchos, sería bueno que el próximo técnico sea colombiano. Mientras que otros están esperando el nombramiento de un extranjero.

Con esto en mente, saber que Julio Comesaña quiere un entrenador extranjero para la selección Colombia avivó el debate. Si bien la opinión del actual DT del Medellín no gustará a algunos, expone un tema muy importante: la intervención de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y de los jugadores en las decisiones que debería tomar el cuerpo técnico.

En la noche del 30 de mayo de 2022, Comesaña dio una entrevista al programa ‘Win + Noticias’ del canal Win Sports +. En esta le preguntaron por los rumores sobre el nuevo DT de ‘la Tricolor’, a lo que respondió con una llamativa afirmación. Para Julio no sería bueno que un entrenador colombiano tome las riendas de la sección, ya que tendría menos autoridad que un extranjero:

Me preocupa cuando nombran un entrenador colombiano porque se lo comen vivo, se lo pasan por arriba, entonces empiezan a vender nombres y eso no ayuda en nada. Cuando es un colombiano que vemos todos los días, el mismo medio lo mata. Pienso que hay gente en Colombia que puede dirigir la selección sin ningún problema, pero considero que es mejor que venga alguien de afuera y ponga las cosas en su lugar, y que las condiciones las ponga la federación con el cuerpo técnico y que los jugadores que vengan a la selección tienen que estar dispuestos a esas condiciones que se ponen; no estar preguntando a los jugadores si pone o si se trae a alguien.

El entrenador es el que tiene que elegir y bajo su responsabilidad debe jugar la selección. El camino y los errores están muy claros desde hace rato, cuando viene alguien de afuera no se puede decir nada, las entrevistas son muy puntuales y contadas y todo el mundo respeta. Cuando hay un colombiano, me parece que se le maltrata demasiado.

— Julio Comesaña