Colombia sub 20 se cansó de errar goles y perdió contra Comoros, en Toulon

La Selección Colombia necesita reinventarse. El equipo tricolor quedó fuera del Mundial de Catar y toca empezar desde cero. Qué mejor que con las divisiones inferiores, invitadas de nuevo al torneo de Toulon, esta vez llamado Maurice Revello. En el grupo C, la Tricolor debutó ante la exótica Comoros, unas islas en el sur de África.

Con una selección sub 20, aunque el torneo permite sub 23, el equipo nacional puso la iniciativa ante los africanos. El combinado nacional, manejado por Freddy Hurtado, llegó al gol gracias a una buena acción de Alexis Castillo Manyoma, jugador del Cortuluá. Parecía que sería una tarde soñada para la Tricolor, pero no se cansó de errar goles.

Y lo pagó caro. En un error en salida, Amir gambeteó e hizo un golazo para poner el 1-1, antes del final del primer tiempo. Desde allí, todo fue un monólogo tricolor. Sin embargo, el gol jamás llegó y el partido debió resolverse desde los doce pasos, conforme a las reglas del certamen. Allí Comoros fue más efectivo y se quedó con los tres puntos. Seguimos sin salir del pozo.