Valdés culpó a Carvajal del flojo nivel de Luis Díaz en la final de Champions

Está claro que, frente al Real Madrid, el guajiro jugó uno de sus peores partido con el Liverpool en la competencia europea. Precisamente por eso, hubo unas palabras de Carlos Valdés sobre el duelo de Luis Díaz con ‘Dani’ Carvajal en la final de Champions League 2021-22. Es que, para él y para muchos, el lateral española no dejó que el colombiano ‘viera una’.

En la tarde del 28 de mayo de 2022, durante la transmisión del programa ‘F90′ del canal ESPN Colombia, Valdés analizó el duelo de Díaz con Carvajal en la final de Champions. Aunque reconoció todas las capacidades de ‘Lucho’, el exjugador explicó qué hizo el lateral español para lidiar con él.

Cuando controla la pelota (Díaz), te va a ganar. Si tú lo dejas controlar la pelota y que esté cómodo, te gana en el ‘uno contra uno’. Porque es muy rápido, es más hábil y es fuerte, más allá de que a veces tenga un físico menor comparando con los demás.

Me parece que Carvajal lo leyó muy bien: lo incomodó todo el tiempo, siempre estuvo cerca, no lo dejó arrancar, lo llevaba lejos y lo invitaba a otro lado. Ahí hay un tema. A veces uno cree que el jugador va a donde quiere, y no siempre es así.

— Carlos Valdés