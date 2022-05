‘Rajaron’ a Luis Díaz porque no pudo con Carvajal en la final de Champions

Para nadie es un secreto que, mientras estuvo en cancha, el guajiro no pudo marcar la diferencia y los ‘Reds’ terminaron perdieron la ‘Orejona’. Tras el pitazo final, la prensa de Inglaterra calificó la participación de Luis Díaz en la final de Champions League 2021-22. Como se esperaba, al colombiano no le fue bien.

Luego de la derrota contra el Real Madrid, el portal Liverpool Echo publicó su tradicional reporte de puntuaciones para los ‘Reds’. Aunque el equipo de Jürgen Klopp perdió, ninguno de sus jugadores recibió una calificación menor a seis. Díaz estuvo entre los que recibieron la calificación más baja, ¿por qué? Porque ‘Dani’ Carvajal, lateral del ‘Merengue’, le sacó ventaja en el duelo que tenían por la banda izquierda.

En la tarde del 28 de mayo de 2022, durante la transmisión del programa ‘F90′ del canal ESPN Colombia, Carlos Valdés analizó el duelo de Luis Díaz con ‘Dani’ Carvajal en la final de Champions. Aunque reconoció todas las capacidades de ‘Lucho’, el exjugador explicó qué hizo el lateral español para lidiar con él.

Cuando controla la pelota (Díaz), te va a ganar. Si tú lo dejas controlar la pelota y que esté cómodo, te gana en el ‘uno contra uno’. Porque es muy rápido, es más hábil y es fuerte, más allá de que a veces tenga un físico menor comparando con los demás.

Me parece que Carvajal lo leyó muy bien: lo incomodó todo el tiempo, siempre estuvo cerca, no lo dejó arrancar, lo llevaba lejos y lo invitaba a otro lado. Ahí hay un tema. A veces uno cree que el jugador va a donde quiere, y no siempre es así.

