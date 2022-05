“Mi peor error fue renunciar a México”, la confesión de Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio, con más pena que gloria, tuvo que dejar el América de Cali antes de que culminara la fase regular de la Liga Betplay Dimayor. Sus malos resultados no lo avalaron, mientras que un sector de la hinchada no paraba de manifestar su descontento con él; como si fuera poco, la eterna discusión con Tulio Gómez, máximo accionista del club, no dio tregua alguna.

En una entrevista para ESPN en México, Osorio recordó su paso en la selección de México, en donde logró vencer a Alemania y llevó a su combinado a los octavos de final; sin embargo, renunció para soñar con la dirección técnica de Colombia.

“Mi error más grande fue dejar a México donde estaba teniendo una muy buena carrera, y con otro ciclo de cuatro años, hubiéramos tenido muy buenos resultados”, dio por sentado el estratega risaraldense, que dirigió posteriormente a Atlético Nacional y al mismo América.

“Cuando vencimos a Alemania, después, enfrentamos a Brasil, los mexicanos cambiaron su punto de vista. Querían que yo me quedara, pero mi decisión fue renunciar porque creí en la FCF; después, por otras circunstancias, ellos se decidieron por otro técnico”, complementó Osorio, afirmando que estuvo bastante cerca de comandar la ‘Tricolor’.

Aunque desde la Federación Mexicana de Fútbol le dijeron que pensara dos veces la situación, Osorio se mantuvo firme y dejó el barco azteca. A pesar de todo, se siente contento de vivir en Colombia.

“Todo ser humano es agradecido con quien lo ayudó a ser lo que es. Amo Colombia y vivo aquí. Estoy agradecido con Estados Unidos, tal vez algún día regrese, y México porque me dio la oportunidad de ira un Mundial y es un gran país para dirigir”, cerró el DT.

