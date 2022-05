Luis Díaz no creció en una reserva indígena y tampoco tuvo desnutrición

Para el país, Luis Díaz se ha convertido en un ejemplo a seguir. A punto de jugar su final de Champions frente al Real Madrid, es buen momento para recapitular algunos sucesos de su vida, con algunos mitos de Lucho que realmente no son ciertos.

De acuerdo con una investigación del diario El País, realizada por Juan Diego Quesada, se crearon algunas hipótesis biográficas de Luis Díaz que son erráticas. Realmente no vivía en condiciones precarias ni residía en una reserva indígena, según afirmó el periodista.

Es cierto que su bisabuela pertenecía a la comunidad wayuu, pero Díaz en realidad no formaba parte de ella, dado que no conocía el idioma ni compartía sus costumbres, o por lo menos no las ejercía en su diario vivir.

“Es cierto que representó a una selección nativa en un campeonato mundial, pero fue más por interés mutuo que por sentido de pertenencia”, afirmó Quesada en su informe.

Se le relacionada a Luis Díaz con la desnutrición, puesto a que padecía de flaqueza; sin embargo, no sufrió de dicho problema. Ese es otro mito importante sobre la vida del guajiro. Cuando fichó por Barranquilla, nunca se había ejercitado en un gimnasio.

“Es verdad que a esa edad era endeble y que sufría en el choque con los contrarios. Su biotipo era el de alguien delgado que todavía no había terminado de desarrollarse”, rezó el informe.

Díaz había sido convocado en 2015 al Campeonato Sudamericano de Poblaciones Indígenas, tras un chequeo y que se ojearan más de mil jóvenes a lo largo y ancho del país. El ‘Pibe’ Valderrama lo había citado, pero realmente no fue su formador profesional, como afirman muchos.

“En efecto, Valderrama lo valoró y lo tuvo en cuenta, pero no le buscó equipo ni se interesó por su futuro. Los clichés interesan más que la verdad, tan aburrida”, fueron las palabras de Quesada al respecto. En dicho campeonato, Luis marcó tres goles y selló su paso al Barranquilla en su regreso a Colombia.

Lo demás ya es conocido por todos: figurón en el Junior, estelar en el Porto y ahora a punto de convertirse en ídolo del Liverpool. La historia de amor entre Lucho y los Reds es dignísima de admirar.

