Viera se disculpó por la “cachetada” que le dieron al Junior en la Sudamericana

Está claro que el ‘Tiburón’ protagonizó un ‘papelón’ en la competencia internacional, ya que, tras generar mucha expectativa, Unión de Santa Fe lo goleó. Como si eso fuera poco, el equipo de Juan Cruz Real jugó en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Precisamente por eso, las palabras de Sebastián Viera sobre la eliminación del Junior de la Copa Sudamericana 2022 fueron una muestra de vergüenza deportiva con el hincha. Gesto que muchos agradecerán, así sirva de poco...

Luego del partido, Viera atendió a los medios en una rueda de prensa. El capitán del ‘Tiburón’ demostró su enorme decepción por la goleada y mandó un mensaje a los hinchas. Como muchos esperaban, el ofreció disculpas y señaló que eliminación fue una ‘”cachetada” para los jugadores:

Por más experiencia que tenga el grupo, cuando las cosas no te salen, no te salen. Hoy el partido fue una pesadilla desde el primer minuto. No sabía nada. Difícil de explicar. No tengo nada que decir. Pedirle disculpas a al gente. Nos sentimos muy mal, es un golpe demasiado duro. Teníamos muchísima ilusión y ganas de pasar. Habíamos hecho una buena Copa Sudamericana y terminar así no es justo para este grupo.

Así es el fútbol. Nos da esta cachetada que nos voltea en la cara. Hay que levantarse. Hacer el duelo hoy, que es muy duro, y a la gente pedirle disculpas. Me imagino el dolor que tienen y la desilusión. Nada más...

— Sebastián Viera