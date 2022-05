‘Dibu’ Martínez ‘invitó’ a jugar a Mbappé en Colombia a ver si es tan fácil

La polémica de la semana fue armada por Kylian Mbappé, confiado y picante de cara al próximo Mundial de Catar a fines de año. Le preguntaron en sí acerca del fútbol sudamericano, a lo que respondió que “no está tan avanzado como el de Europa”. Las declaraciones prendieron ‘mecha’ y armaron revuelo entre varios jugadores.

Ante esto, se manifestó Emiliano Martínez al respecto. Habló de los escenarios complejos a los que debía medirse cualquier equipo sudamericano en Eliminatorias, defendiendo en sí a Argentina y al mismo Brasil.

“Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar. Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas y no saben lo que es Sudamérica. Cada vez que viajas a la Selección son dos días entre ida y vuelta. Estás agotado y no podés entrenar mucho”, le señaló a TyC Sports el arquero campeón de la última Copa América con la Albiceleste.

“Un inglés va a entrenar con Inglaterra y a la media hora está en el predio, descansando y gana dos o tres días de entrenamiento. El cuerpo técnico sabe eso y necesita que descansemos porque estamos muertos de los viajes. Eso afecta mucho, esperemos que este Mundial cambie”, complementó Dibu.

Lea también:

> Luis Sinisterra, elegido como el mejor jugador joven de la Conference League

> Viera se disculpó por la “cachetada” que le dieron al Junior en la Sudamericana

> Sadio Mané podría irse del Liverpool y ya el Bayern Múnich pregunta por él

Así mismo, Martínez le hizo una propuesta a Mbappé de venir a jugar. “Puede ser que una selección europea salga primera en Sudamérica, pero que vayan por primera vez a Bolivia, Ecuador o Colombia y vemos qué tan fácil es para ellos”, añadió.

Por ahora, el seleccionado de Lionel Scaloni caliente motores para la Finalissima en Wembley Stadium, entre Argentina e Italia el próximo miércoles 1 de junio a la 1:45 p.m. (hora colombiana).