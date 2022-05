Julián Álvarez metió 6 goles en un partido y casi alcanza un récord de Santos Borré

Leo que muchos preguntan. Este no es el último partido de Julián Álvarez



Estará en los 8vos. Se irá el 06/07



Fecha 1 (no estará - Selección)

Fecha 2 (no estará - Selección)

Fecha 3, 4, 5 y 6 de @LigaAFA podría jugarlas

8vos @Libertadores Los juega

(29/06 y 06/07) pic.twitter.com/rxZaIMLi7e