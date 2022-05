Luis Díaz sigue sin creerse que jugará la final de Champions con el Liverpool

Aunque la ‘rompió toda’ en las semifinales de la competencia internacional, el extremo guajiro ha demostrado que tiene los pies en la tierra. Como ocurrió en esta ocasión, ya que Luis Díaz dijo que está viviendo un sueño porque jugará la final de la Champions League 2021-22 con el Liverpool. Además, destacó el factor que le permitirá a los ‘Reds’ dejar sin un nuevo título al Real Madrid.

Vea también:

> Salah, el que faltaba en Liverpool, también le echó ‘piropos’ a Luis Díaz

> “Si me dan la oportunidad, la aprovecharé”, Luis Díaz está listo para la final

En la tarde del 25 de mayo de 2022, el periodista argentino Christian Martin subió a su cuenta de Instagram una fragmento de una corta charla con Díaz. En esta le preguntó sí ya se dio cuenta de todo lo que está logrando, pues está a solo días de jugar la final de la Champions con uno de los mejores equipos en la actualidad. Con la humildad que lo caracteriza, ‘Lucho’ señaló que está viviendo un sueño:

No, ahí me estoy dando cuenta. Tampoco me he dado cuenta de que estoy viviendo un sueño y, la verdad, estoy muy contento y feliz.

— Luis Díaz