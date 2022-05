Liverpool FC, historia pura británica: ‘Heres comes the 7th’

Liverpool FC son palabras mayores en el fútbol europeo. El conjunte de Merseyside está ante la oportunidad de conquistar su séptima Copa de Europa, siendo el más ganador en Gran Bretaña en la historia de la ‘Orejona’. Un trofeo más a una historia de proeza, en la que soportó los años malos con entereza e incluso en ellos algún trofeo grande levantó. Ahora, con Luis Díaz en sus filas, la saga quiere un nuevo capítulo.

Las 6 ‘Orejonas’ de los Reds

1977 - Bob Paisley, el precursor

La leyenda roja comenzó en la final de Roma, cuando enfrentaron al favorito Borussia Mönchengladbach y lo vencieron por 3-1. El entrenador Paisley ya dominaba la escena local, pero fue ese título el que abrió camino al dominio inglés en los años venideros.

1978 - Mr. Kenny Dalglish

Muchos han oído de Steven Gerrard, Michael Owen o el mismo Mo Salah en la era moderna, pero el verdadero prócer rojo es Kenny Dalglish, el héroe de la Segunda. Una genialidad de su pie derecho, picándosela al portero, le dio la conquista al Liverpool, merecida durante 90 minutos.

1981 - Así, así, así pierde el Madrid

¿Real Madrid es imbatible en las finales? Para nada. Si alguien lo sabe es el Liverpool, último equipo europeo en vencer al club merengue en una definición continental. El memorable zurdazo de Allan Kennedy, en el minuto 81, así lo representa.

1984 - Danza con lobos

Liverpool se metió a la cueva de la Loba para conquistar la cuarta Copa de Europa. Ante la Roma, en la ciudad eterna, la definición debió ser por penales tras el 1-1 en los 120′. Otra vez Kennedy fue el elegido por la historia para hacer el gol decisivo.

2005 - El milagro de Estambul

Un 0-3 contra el Milan que se convirtió en 3-3 en apenas seis minutos. Todos recuerdan los goles de Gerrard, Šmicer y Xabi Alonso, que forzaron los penales. Allí, con su bailecito previo a cada penal, Jerzy Dudek se instaló en la historia para siempre.

2019 - Faraónico

El gol de Salah apenas en el minuto dos simplificó todo ante el Tottenham. Aunque Divock Origi puso el 2-0, esa Champions se recordará por la remontada al Barcelona en semifinales. Tras ser goleados 3-0 en Camp Nou, Anfield habló y levantó a su equipo en el peor momento.

Salah, Mané y... un tal Luis Díaz

Lo mejor que tiene este Liverpool es su poder de fuego adelante. Aunque el equipo por momento se comporta como un relojito, en las difíciles es capaz de conseguir gol sin mucho esfuerzo. Todo ello por la frecuencia anotadora de Salah y Mané, egipcio y senegalés que optan a ser los mejores del mundo. Mo terminó goleador de la Premier League, mientras que Sadio llega de anotar en ambas semifinales.

A ellos se sumó en el último semestre el colombiano Luis Díaz. Desde que llegó, el guajiro estuvo trabajando con humildad hasta llegar a ser titular indiscutido. Aparecerá en la final y con su gambeta por izquierda hará que el Liverpool sea más fuerte con él en cancha. Si inicia, se convertirá en el primer colombiano que arranca una final de la Champions.

Jürgen Klopp: ¡Heavy Metal!

El alemán es un loco lindo. Aunque tiene pinta de profesor universitario, lo cierto es que Jürgen es un cable pelado y así le gusta vivir. Su pasión por lo que hace es el plus para convencer a sus jugadores, quienes evidencian su carácter en la cancha. Amante del rock pesado, busca su segunda Orejona en la cuarta vez que alcanza la final.

YOU’LL NEVER WALK ALONE, un himno que retumba

Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on

With hope in your heart

And you’ll never walk alone

You’ll never walk alone