¿Gareth Bale y Falcao juntos? El galés quiere seguir en Madrid y podría ir al Rayo

Rayo Vallecano sigue siendo de primera división. Aunque tuvo un 2022 para el olvido hasta aquí, la buena primera vuelta en LaLiga le permitió al equipo donde milita Radamel Falcao García mantener la categoría y planear lo que viene en breve. En esos planes venideros podría entrar un hombre muy rimbombante, pero inesperado hasta aquí: Gareth Bale.

El galés finaliza contrato con el Real Madrid en junio, por lo que será agente libre. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que la intención de Bale es continuar viviendo en Madrid, ciudad que le gusta. Por eso, su agente Jonathan Barnett lo ofreció al Atlético de Madrid, según la información de medios de comunicación españoles. El ofrecimiento fue rechazado por la institución colchonera.

Pese al no del Atleti, en la Cadena COPE aseguraron que Bale no descarta jugar en un equipo pequeño de Madrid, bien sea el Getafe o el Rayo Vallecano. Para ello, lo primero que deberá pasar es que Gales alcance su lugar en la Copa del Mundo de Catar 2022, donde deberá enfrentar al ganador de Escocia o Ucrania. Si esto no ocurre, el futbolista británico podría incluso retirarse del fútbol.

No obstante, si su presencia en el Mundial está garantizada, la intención de Bale es seguir viviendo en Madrid. Por eso bajaría sus pretensiones económicas de manera dramática, aunque ninguno de los dos equipos en cuestión han mostrado interés en contratarle. La información fue suministrada por Arantxa Rodríguez en el programa Deportes COPE.