Bucaramanga radicó queja formal por el arbitraje del juego ante Millonarios

Millonarios vs Bucaramanga, Daniel Ruiz (Dimayor)

Bucaramanga elevó una queja formal ante la Comisión Arbitral por el arbitraje que le impartieron en el juego contra Millonarios.

El duelo por la primera jornada de los cuadrangulares del fútbol colombiano fue favorable al cuadro capitalino con una única anotación desde el punto penal tras una discutida acción en la que el jugador Daniel Ruiz cayó dentro del área y el conjunto santandereano alega que fue una simulación.

Vea también: Dimayor sancionó a cuatro jugadores de Llaneros por el escándalo con el Unión

Además, en su comunicación se quejan de que el árbitro Bismakrs Santiago no hubiera acudido a la herramienta del VAR para comprobar la acción. Dicen que esto genera desconfianza en todos los entes del fútbol colombiano y piden que se cumplan las normas de juego, además de las ayudas tecnológicas.

Comunicado Oficial de Bucaramanga

“Luego de la revisión de los hechos ocurridos durante partido jugado entre Millonarios y Atlético Bucaramanga, correspondiente a la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, se realizó la queja formal ante la Comisión Arbitral, regida por la Federación Colombiana de Futbol, exigiendo lo siguiente, con el objetivo de expresar la inconformidad por el trabajo arbitral por el señor Bismakrs Elías Santiago Pitalúa.

1. Se le hizo saber que el juez central decretó una pena máxima inexistente, basado en una simulación del jugador Daniel Ruíz, perteneciente a Millonarios Fútbol Club; que nunca hubo penal y como tal, el futbolista debió ser amonestado y sancionado por la simulación.

2. La decisión arbitral al no utilizar la herramienta tecnológica establecida ‘VAR”, PERJUDICARON al club Atlético Bucaramanga, generando desconfianza, no sólo para el Club, si no, también para los aficionados del fútbol y medios de comunicación en general.

Vea también: James Rodríguez no es querido por los hinchas de Al Rayyan que lo reprochan

3. El club Atlético Bucaramanga solicitó a la Comisión Arbitral, Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol que garantice a través de los árbitros designados para los siguientes partidos, el cumplimiento de las normas en el campo de juego, como también el uso de ayudas tecnológicas como el ‘VAR.

4. El club Atlético Bucaramanga se pone a disposición de la Comisión Arbitral para colaborar con todas las medidas que consideren pertinentes para ello y con la finalidad de garantizar un excelente nivel del espectáculo.

Junta Directiva Club Atlético Bucaramanga”