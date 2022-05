Tulio Gómez evidenció el desatinado mensaje de Uribe sobre los directivos del FPC

Desde que el delantero pereirano aseguró que el trato de los dirigentes del fútbol colombiano hacia los futbolistas está cerca de la esclavitud, muchas personas, que no necesariamente estaban de acuerdo con los manejos de la Dimayor, demostraron su molestia con él. Esto quedó demostrado con el fuerte mensaje de Tulio Gómez a Fernando Uribe por decir que los directivos del FPC lo tratan como un esclavo. Es que, con un par de argumentos, evidenció por qué él y sus colegas están muy lejos de ser esclavos.

En la tarde del 22 de mayo de 2022, después de que Luis Díaz jugó 90 minutos en el último partido del Liverpool en la Premier League 2021-22, Álvaro Hincapié, experto en estadística deportiva, utilizó su cuenta de Twitter para enviar un llamativo mensaje.

Tras contar que ‘Lucho’ ha jugado 65 partidos a lo largo de la temporada 2021-22, señaló su molestia por las protestas de los jugadores del FPC. Ellos han gastado dos minutos de cada encuentro para protestar por la cantidad de partidos que deben jugar debido al formato actual de la Liga BetPlay:

65 partidos oficiales a tope ha jugado Luis Díaz en la temporada 2021/2022 con Porto, Liverpool y Selección Colombia desde agosto de 2021. No se queja, no se sienta a llorar antes de los partidos, no ha necesitado ayuda de ACOLFUTPRO para protestar por tanto jugar y jugar.

— Álvaro Hincapié