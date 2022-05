¡El show de ‘Vlacho’! Festival de goles de Hernández en triunfo del Medellín

Arrancó lo bueno en el fútbol colombiano. Los cuadrangulares semifinales arrancaron con todo e Independiente Medellín no podía no estar a la altura de los mismos. Sin embargo, el ‘Poderoso de la Montaña’ no tuvo la fe de sus hinchas, quienes le soltaron la mano tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

En un partido sin el marco esperado, el DIM sabía que tenía que sacarse de encima a La Equidad. Una consigna nada fácil por lo presentado por el equipo de Alexis García, una resistencia férrea. Sin embargo, el equipo de Julio Comesaña tenía herramientas para lograrlo, como la media distancia gracias a Vladimir Hernández.

En un partido anodino, ‘Vlacho’ probó desde 30 metros y su remate encontró el ángulo. Vladimir fue la llave del gol en un despoblado Atanasio Girardot, que en la primera mitad tuvo ese gol y poco más. El Poderoso ganaba, pero no convencía.

La parte complementaria fue otra cosa. El juego del DIM mejoró, hallando los espacios que dejaba el verde bogotano. En uno de esos contragolpes, Andrés Ricaurte filtró el balón y Hernández definió de emboquillada ante la salida del portero Washington Ortega, que poco pudo hacer para evitar esa obra de arte. Partido liquidado.

Con el triunfo, Independiente Medellín alcanzó la línea del Deportes Tolima, que antes había derrotado 4-1 al Envigado en condición de visitante. Ambos ganadores se verán las caras en la próxima fecha, cuando el DIM deba visitar al Tolima, un partido clave si se quiere alcanzar la gran final del fútbol colombiano.