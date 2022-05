Matías Almeyda ya tiene un nuevo equipo por dirigir y no irá a ‘LA TRICOLOR’

Redacción deportes, 20 may (EFE).- El entrenador argentino Matías Almeyda firmó este viernes su contrato “hasta el verano de 2024″ como nuevo técnico del AEK Atenas, según anunció el club griego, que tendrá la opción “de ampliarlo por un año más”, con lo que el técnico dirigirá por primera vez a un equipo europeo, tras el River Plate y el Banfield de su país, el Guadalajara mexicano y el San José Earthquakes estadounidense.

“Creo mucho en el trabajo, en la honestidad, en la palabra de honor. Y lo que sea que haga, lo hago con pasión, lo hago con amor y lo hago sin egoísmo. Para mí, desde el primer entrenamiento, este equipo será el mejor del mundo. Vengo a trabajar. A que las cosas vayan bien. Por eso vengo con mi familia, así que mi actitud ante las dudas que existen es el tiempo. Si me va mal me van a alejar, si me va bien levantaremos títulos. Y vengo a eso”, expresó en declaraciones en la página web oficial del AEK.

“Es cierto que no he entrenado en Europa, porque mi carrera comenzó en Latinoamérica, en River Plate. Es uno de los mejores equipos del mundo, con gran pasión entre sus aficionados y con una gran historia. Viví diez años en Europa y jugué en grandes clubes”, recordó el técnico, que, en cualquier caso, pidió que le dejen trabajar antes de juzgarlo por la nula experiencia que pueda tener en equipos europeos como entrenador.

El exfutbolista del River Plate, del Sevilla, del Lazio, del Parma, del Inter o del Brescia, entre otros, además de internacional con Argentina, se retiró en 2011 como jugador para convertirse en entrenador, primero en River Plate, después en Banfield, ambos en su país, y más tarde en el Guadalajara de México, al que dirigió durante tres años, entre 2015 y 2017, con cuatro títulos: la Liga de Campeones de la Concacaf en 2018, una Liga en 2017, dos Copas -en 2015 y 2017- y una Supercopa en 2016.

Después, en octubre de 2018, fichó por el San José Earthquakes de la MLS estadounidense, hasta el pasado mes de abril, antes de su incorporación ahora al AEK Atenas.

“Es un placer poder entrenar a un club con esta historia. Recuerdo que cuando jugaba y hablábamos de los equipos de Grecia, el AEK era y es uno de los más fuertes, por su historia, por la pasión de su gente... Estoy muy emocionado de estar aquí. Dejaremos hasta la última gota de nuestro sudor para lograr los objetivos”, proclamó el técnico argentino, de 48 años, que será el primer técnico en dirigir al AEK en su nuevo y estadio.

En su cuerpo técnico en el AEK Atenas estará acompañado por sus compatriotas Omar Zarif y Mario Daniel Vega, como ayudantes; Carlos Roa, como preparador de porteros; Gido Bonini, como preparador físico; Agustín Salazar, como analista y traductor; y Fabio Álvarez, especializado en kinesiología y fisioterapia. EFE

