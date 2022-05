“Es más duro ganar la Premier que la Champions”, Guardiola sigue en la misma

El Manchester City está a un solo paso de llevarse el título de Premier League en la temporada 21/22. Solo está a un partido, la final a muerte contra el Aston Villa dirigido por Steven Gerrard, ídolo del Liverpool y quien querrá hacerle el favorcito al equipo de sus amores.

Pep Guardiola está viviendo la previa intensamente, con mucha expectativa de cara a lo que se viene. Desde que llegó a Manchester, sostuvo con que ganar la Premier era más difícil que la misma Champions, título esquivo para él desde hace once años.

A pesar de que no ha podido darle la ‘Orejona’ a su equipo, Guardiola destaca que lo más importante es su cuarto título liguero.

“Es el más difícil. Son muchas semanas, muchos partidos, problemas con lesiones, buenos y malos momentos, diferentes situaciones. El éxito es haber estado ahí en los últimos años, y pelear por la Premier da sentido al día a día en el vestuario”, aseguró el español en la conferencia de prensa antes del último partido con los ‘Villanos’ de Birmingham.

Sin embargo, Pep no le resta importancia a la Champions. “No digo que no sea importante. Me encantaría estar en París la semana que viene, pero es distinto ganar 38 partidos a ganar seis o siete. Siempre me ha gustado la Champions”.

El final de la Premier League será de infarto. Tanto Manchester City y Aston Villa, como Liverpool y Wolverhampton, se disputarán el próximo domingo 22 de mayo a partir de las 10:00 a.m. (hora colombiana). Los Citizens, independientemente de lo que ocurra en Anfield, deberá sumar de a tres para evitar sobresaltos en la posible consagración del título.