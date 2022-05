El ‘madrazo’ de una periodista que no pudo pronunciar el nombre de Falcao

La periodista Gemma Soler no pudo pronunciar el nombre de Falcao García. (Archivo Getty Images / Tomado del Instagram de Gemma Soler)

La consagración de Rafael Santos Borré con el Eintracht Frankfurt en la Europa League 2021-22 trajo muchos recuerdos de ‘el Tigre’, ya que él fue goleador y campeón del certamen en dos ocasiones. Precisamente por eso, en la televisión ocurrió una insólita situación. Resulta que la periodista Gemma Soler no pudo pronunciar el nombre de Falcao García cuando quería dar un dato sobre su participación en la competencia europea. Ante esto, ella demostró su molestia de una forma muy particular y todo pudo verse en vivo y directo.

En la tarde del 19 de mayo de 2022, durante la transmisión del programa ‘Balón Dividido’ del canal ESPN Colombia, Gemma Soler apareció desde el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán para entregar un informe sobre los jugadores que anotaron ‘doblete’ en una final de Europa League. La periodista española tenía que nombrar a Carlos Bacca y a Falcao, dos de los siete jugadores que hicieron dos goles en dicha instancia.

Sorpresivamente, Soler se enredó al momento de decir el nombre de ‘el Tigre’ y reaccionó con un ‘madrazo’. Inmediatamente, la producción cambió de toma y los periodistas presentes en el estudio continuaron con el programa.

¿Cuáles son los únicos dos colombianos en anotar doblete en una final de Europa League?



Es que no le entendí bien.



Como sea, se ve hermoso el trofeo. pic.twitter.com/ho0GS1PNcR — Paolo Arenas (@PaoloArenas) May 18, 2022

¿Qué dijo Gemma Soler sobre su reacción?

La graciosa situación no tardó en dar de qué hablar, ya que, por lo que se vio en el video, Gemma Soler no estaba en vivo o no sabía que estaba en vivo. Para acabar con las dudas, la periodista española explicó lo ocurrido en su cuenta de Twitter.

Según sus palabras, su aparición en el programa no iba a ser en vivo porque, para que fuese así, no podía pararse junto al trofeo de la Europa League. Por eso, optó por grabarla previamente y que la reprodujeran durante la transmisión. Sin embargo, los encargados de la producción del programa confundieron el video y mostraron una de las tomas de ensayo. En consecuencia, el ‘madrazo’, que nunca debió reproducirse, pudo verse en vivo y directo.

Me muero. Nunca grabo nada, pero quería enseñar la copa y no podía tenerla en vivo. El ‘tape’ (video) bueno era el siguiente, alguien se confundió. Así, como la vida misma. Viva ‘el Tigre’ Falcao — Gemma Soler

