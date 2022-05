“Soñé con esta noche”, Rafael Santos Borré después de ganar la Europa League

Debido a que fue el jugador más importante de la final, pues metió un gol en los 90 minutos, forzó la prorroga y después anotó el penal que le dio el título a su equipo, había incertidumbre por conocer las primeras declaraciones de ‘Rafa’ al respecto. Como se esperaba, las palabras de Rafael Santos Borré después de ganar la Europa League 2021-22 con el Eintracht Frankfurt fueron una muestra de felicidad, la cual llenará de orgullo a quienes siguieron su grandiosa participación a lo largo de la competencia internacional.

Vea también:

> Santos Borré y tres colombianos más anotaron en una final de Europa League

> ¡Misión cumplida! Santos Borré, campeón con el Frankfurt de la Europa League

Luego del partido, que consagró al Frankfurt como el campeón de la Europa League, Santos Borré habló en exclusiva para ESPN. Al colombiano le preguntaron qué se siente el ser campeón y, además, ser la gran figura de su equipo. Ante esto, ‘Rafa’ demostró su felicidad y aseguró que había soñado con algo así:

Mucha felicidad y emoción, porque había sonado con esta noche. Una noche histórica para el club y para mí. Mi primer título europeo. Eso me llena de mucha felicidad. Ser importante para el equipo es algo muy lindo. Me voy a quedar con este recuerdo para toda la vida. Ojalá mis hijos y mi familia lo puedan disfrutar mucho.

Para concluir, ‘Rafa’ señaló que no había imaginado salir campeón de esta forma, ya que fue la gran figura de la consagración del Eintracht Frankfurt:

La verdad no. No lo pensaba. Aparte nos enfrentamos con equipos durísimos: Betis, Barcelona, West Ham y ahora Rangers. Fue un partido dificilísimo. No imaginaba esto. Pero sabía que, con mi experiencia en este tipo de competiciones, que me gustan, podía ayudar a mi equipo de todas las formas. Hoy se me dio y estoy muy contento por eso.

— Rafael Santos Borré