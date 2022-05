Salah marcó la cancha: “si me comparas con cualquier jugador, soy el mejor”

Mohamed Salah cree que no hay nadie mejor que él en su equipo (Getty Images)

Luis Díaz ha sorprendido a propios y extraños. Cuando se habla de “propios”, también se habla de sus compañeros de equipo en el Liverpool, que lo han conocido en estos últimos meses. El colombiano comenzó con timidez en Anfield, pero poco a poco se fue soltando y ya es la figura indiscutida de los Reds.

Por desgracia, esa situación puede hacer que aparezcan los celos en el seno del equipo. Desde que llegó, hace meses, se habló de rivalidades deportivas con Diogo Jota o Sadio Mané. Los mismos protagonistas se encargaron de desmentir estas rencillas, no con palabras sino con acciones dentro del campo.

Ahora el que parece temeroso con Díaz alrededor es Mohamed Salah. El egipcio no está teniendo un gran remate de temporada, a falta de la final de la Champions League ante el Real Madrid. En los últimos partidos, como ante Villarreal y Chelsea, la figura ha sido el guajiro, por lo que al Faraón le tocó salir a aclarar que él sigue siendo el mejor.

“Si me comparas con cualquier jugador en mi posición, no solo en mi equipo sino en el mundo, encontrarás que soy el mejor. Me gusta crear siempre un nuevo desafío para mí, trabajar de una manera diferente y marcar la diferencia. Ese es mi deber”, afirmó Salah en declaraciones al Daily Mail.

Por supuesto que no puso el nombre propio de Luis Díaz encima de la mesa, pero al ser la figura que irrumpió en las últimas semanas, parece ser un mensaje para su compañero. También podría ser dirigido a Vinícius Jr., rival en breve y de quien se hablan maravillas como extremo de un equipo.