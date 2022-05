Narrador español sacó pecho de cuando dijo que Falcao no metía ni 10 goles

La venganza es un plato que se saborea frío, dicen por allí. Eso debe sentir Manolo Lama, quien ganó una apuesta, por mucho que nos doliera a los colombianos. El narrador español, famoso por bautizar de Bicho a Cristiano Ronaldo, aseguró al comienzo del campeonato español que Radamel Falcao no anotaría siquiera diez goles con el Rayo Vallecano.

Aunque LaLiga no se ha acabado todavía, Lama tiene la apuesta casi ganada. Por eso, el comunicador lo recordó y sacó pecho de ello, un poco para defenderse de otra apuesta que perdió. Manolo también aseguró que Vinícius Jr. no anotaría 15 goles en la presente liga, pero el brasileño superó esa cifra con el hat-trick marcado al Levante entre semana.

Por supuesto, sus compañeros de la Cadena COPE no se la dejaron pasar, sobre todo Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE. Allí fue cuando Lama sacó la carta del Tigre Falcao.

Manolo Lama: También dije que Falcao no iba a meter diez goles y no me lo has estado restregando.

Juanma Castaño: ¿Ahora estoy pendiente de Falcao también?

Manolo Lama: No, digo que también lo dije. Que marcar goles es muy difícil.

¿Cuántos goles lleva Radamel Falcao con el Rayo Vallecano?

A falta de dos jornadas en el campeonato español, Rayo Vallecano está salvado matemáticamente y Radamel acumula seis goles en total. Por su puesto aún puede dejar callado a Manolo Lama, pero para ello debería meterle cuatro goles en dos partidos ante Mallorca y Levante, respectivamente.

