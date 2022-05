“Le enseño lo que veo en Luis Díaz”: Gamero ubica a Daniel Ruiz en la élite

A punto de culminarse la fase regular del campeonato nacional, Millonarios ha dejado sensaciones muy positivas entre la hinchada y la crítica. Una de las piezas indispensables del equipo, Daniel Ruiz, se muestra más empoderado y todo pinta que durará poco en Bogotá.

Alberto Gamero, entrenador del equipo, habló en el programa ‘Primer Toque’ de Win Sports sobre cómo ubica a Daniel Ruiz, y de qué manera se está preparando el volante ofensivo para dar el salto de calidad. Como si fuera poco, hay un referente especial.

“Le estoy enseñando a Ruiz lo que le veo a Luis Díaz: cuando no tengo el balón tengo que marcar. El fútbol tiene un 60% de que cuando no se tiene el balón hay que marcar, y el arquero no lo hace porque tapa. Le estoy enseñando a Ruiz para que cuando se vaya a Europa entienda que un extremo tiene que marcar cuando no tenga el balón”, expresó Gamero.

Así mismo, hizo referencia en que Ruiz debe buscar ese sacrificio de cara a ser un jugador más completo. “No puedo decirle que no lo voy a desgastar y que se puede quedar en punta. Lo coge el señor Lillo, se lo lleva al Manchester City y debe hacer le mismo trabajo que todos los extremos allá”, agregó.

☀☕ “Yo le estoy enseñando a Ruiz lo que le estoy viendo a Luis Díaz: cuando no tengo el balón tengo que marcar” Alberto Gamero, entrenador de Millonarios. #PrimerToque pic.twitter.com/0lbNBCshWz — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 13, 2022

En lo corrido de la temporada, Ruiz acumula 3 goles y 3 asistencias en 19 partidos jugados con la casaca ‘Embajadora’.

El próximo cotejo será frente a Alianza Petrolera, en el marco de la fase regular liguera. Dicho compromiso se disputará en El Campín a partir del sábado 14 a las 6:00 p.m. (hora local).