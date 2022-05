Las peores derrotas de Radamel Falcao en su carrera, ahora que lo golearon 5-1

Fea derrota para Falcao García. Aunque no fue titular, el colombiano sufrió en carne viva la goleada 5-1 del Villarreal al Rayo Vallecano, además en el estadio del equipo madrileño. El Tigre entró comenzando el segundo tiempo, pero poco pudo hacer para evitar la debacle.

Una goleada que lo hizo recordar sus peores goleadas en el fútbol europeo. La primera de ellas, cuando vestía la camiseta del Atlético Madrid, apaleado 4-1 por el Barcelona que dirigía Pep Guardiola, el 16 de diciembre de 2012. Ese día, un intratable Leo Messi anotó dos de los cuatro tantos culé, sumados a otro de Sergio Busquets y uno más de Adriano. Para los colchoneros descontó justamente el colombiano.

Lea también:

> Amaranto Perea desmintió haber dicho que Falcao estuvo cerca del Junior de Barranquilla

> Del Tino a Borré, pasando por Falcao, los colombianos en finales de Europa League

> Estadísticas dicen que Falcao es más productivo como suplente que como titular

A pesar de no irle bien en Inglaterra, el Tigre no sufrió una goleada de esa índole. En cambio, jugando para el Mónaco sí sufrió un revés importante. Como no podía ser de otra manera, fue ante el encopetado París Saint-Germain, el 15 de abril de 2018. Los parisinos le propinaron un inolvidable 7-1 a los monegascos, con dos de Giovani Lo Celso, otro dos de Ángel Di María, uno más del alemán Julian Draxler y otro de Edinson Cavani. Por desgracia, el séptimo gol fue de Falcao en contra.

La última gran goleada del Tigre en Europa, antes de esta en el Rayo Vallecano, fue antes de irse del Galatasaray. Era un hecho que Radamel se iría, pero mientras se le hallaba club, el DT decidió ponerlo en un partido clasificatorio para la Champions. Sin embargo, el PSV Eindhoven no le tuvo piedad a los turcos y el 21 de julio de 2021 los goleó por 5-1. En ese encuentro, Radamel también ingresó desde el banco.