Carlos Valdés acusó al periodismo de “lavarle la cara” a los directivos de la FCF

Desde que ‘la Tricolor’ fracasó estrepitosamente en las Eliminatorias al Mundial Catar 2022, varios referentes del FPC han expresado su molestia con los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol. Justo lo que ocurrió en esta ocasión, ya que Carlos Valdés aseguró que algunos periodistas encubren los errores de la FCF y culpan de todo a los jugadores de la selección Colombia.

Vea también:

> Proponen que Luis Díaz sea el capitán de ‘LA TRICOLOR’ en el próximo partido

> James ‘bajó de la nube’ a quienes soñaban con ver a Ancelotti en ‘LA TRICOLOR’

En la tarde del 10 de mayo de 2022, durante la transmisión del programa ‘F Show’ del canal ESPN Colombia, Valdés se mostró en desacuerdo con la posibilidad de que ‘la Tricolor’ juegue el amistoso contra Arabia Saudita con jugadores Sub-25. Sus palabras fueron una crítica muy fuerte a cierto sector del periodismo deportivo, ya que, según él, le ‘lavan la cara’ a los directivos de la FCF y ‘piden la cabeza’ de jugadores insignias de la selección:

Siempre lo he dicho, y no lo digo por ustedes. Lo digo por otros programas, en donde ya he escuchado periodistas que le ‘lavan la cara’ a los dirigentes.

Es para ellos, porque le venden a la gente la imagen de que los desastres de la selección ocurren por los jugadores que ya estaban: el que fue goleador de una Copa del Mundo, el que fue el mejor nueve del mundo y el referente de la élite de Europa en esta época. Y muchas de esas cosas, que lo único que buscan es seguir enlodando el nombre de los jugadores y acabar con lo poco y nada que hacen algunos, que lo hacen bien. Encubren todas las cosas que se han hecho mal en muchos aspectos.

Entonces esa no la compro, eso de que vayan jugadores de 25 años y no sé qué...

— Carlos Valdés