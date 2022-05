‘El Arriero’ Herrera cree que ‘LA TRICOLOR’ destacaría solo con jugadores del FPC

Desde que ‘la Tricolor’ fracasó en las Eliminatorias al Mundial Catar 2022, está claro que es hora de un recambio generacional que permita clasificar a la cita orbital de 2026. Debido a esto, se espera que varios referentes de los últimos años pierdan protagonismo para que los jóvenes que están ‘pidiendo pista’ empiecen a consolidarse. En parte por eso Hernán Darío Herrera propuso armar una selección Colombia conformada por jugadores del FPC, ya que considera que en el fútbol local hay talento suficiente para armar un equipo competitivo.

En la noche del 10 de mayo de 2022, Herrera dio una entrevista al programa ‘Lo Mejor de la Fecha’ del canal Win Sports. En esta le preguntaron por el presente de la selección Colombia y lo que debería ocurrir en los próximos meses, teniendo en cuenta que no jugará el Mundial. ‘El Arriero’ señaló que ya debería haber un DT en propiedad al mando de ‘la Tricolor’, pues esto permitiría darle espacio a los jugadores del FPC que están esperando el llamado:

Junte los mejores de Millonarios, del Medellín, del Tolima, Junior y Nacional, y saca una gran selección. Dele trabajo... Para mí, ya tenían que haber nombrado al entrenador de la selección Colombia y que escoja a los jugadores que están compitiendo acá. Verá que saca una selección Colombia importante, tiene con qué sacarla. Porque, si yo veo a un (Daniel) Ruiz, a un Sebastián Gómez o a un (Juan David) Cabal... Alguien de nosotros tiene que coger a esos jóvenes y meterlos al trabajo de la selección Colombia, que es jugar bien, tener un buen trato y posesión de balón.

Nosotros no nos podemos olvidar de lo que fuimos. Sí, el europeo juega a uno o dos toques. Pero nosotros tenemos lo que no tienen los europeos, que es la agilidad y eso es lo que se nos ha perdido. Nosotros tenemos jugadores muy ricos y no nos podemos olvidar de eso.

— Hernán Darío Herrera