Tras el ‘papelón’ de Jaguares vs. Medellín, Mejía dijo que el FPC es una burla

Debido al paro armado decretado, Montería, capital de Córdoba, estuvo bajo alerta. En consecuencia, el ‘poderoso de la montaña’ no se presentó al duelo que debía jugar allí contra los ‘felinos’. Aunque se esperaba que Dimayor aplazara el enfrentamiento, no lo hizo y el equipo local saltó al campo para que el juez decretara la derrota, por W, de Julio Comesaña y sus dirigidos. Para aumentar la polémica al respecto, hubo unas declaraciones de Alex Mejía sobre la ausencia del Medellín en el partido contra Jaguares. Estas fueron bastante duras y no bajaron de “burla internacional” lo ocurrido.

En la tarde del 9 de mayo de 2022, Mejía dio una entrevista al programa ‘F Show’ del canal ESPN Colombia. En esta le preguntaron por el ‘papelón’ del partido entre Jaguares y el Medellín. Aunque reconoció que no siguió por completo toda la polémica, sí dejo claro que lo ocurrido tiene al FPC como la burla del futbol mundial:

Se podía evitar. Hoy somos una burla a nivel internacional. Hoy demostramos que no hay unión. Si no hay unión, es muy difícil que caminemos juntos y que el fútbol colombiano siga creciendo. bajamos un renglón demasiado grande. La verdad, es difícil (...) Deberíamos unirnos para que esto no vuelvo a pasar, porque quedamos la burla a nivel mundial. — Alex Mejía

¡Míralo en vivo por #ESPNenStarPlus! -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/3exRXsp4JN — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) May 9, 2022

¿Cómo fue el ‘papelón’ del partido Jaguares vs. Medellín?

Pese a la delicada situación de orden público y aunque el ‘Poderoso de la Montaña’ pidió encarecidamente el aplazamiento del partido, la Dimayor negó la petición e indicó que el partido debía disputarse en tiempo y forma. Por supuesto, el equipo del Medellín jamás se presentó.

Quienes sí saltaron a la cancha del estadio Jaraguay de Montería fueron los jugadores de Jaguares. Junto a los árbitros del encuentro, el equipo cordobés cumplió con los actos de protocolo, himnos incluidos. Incluso se formaron para comenzar el partido, por mera formalidad. Momentos después, el juez suspendió el partido por no presencia de un rival.

➕Así luce a esta hora el Jaraguay, a donde llegaron los futbolistas de Jaguares únicamente, en medio de una difícil situación social en Montería. pic.twitter.com/8rYvC93SxN — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 8, 2022

