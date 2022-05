Definieron las ‘llaves’ de los cuartos de final de la Liga Femenina 2022

dTras una fase de ‘todos contra todos’ que dejó a América y Santa Fe en los primeros lugares de la tabla, la Dimayor definió los duelos con los que empezará la fase definitiva de la competencia. Ahora, tras conocer las llaves de los cuartos de final de la Liga BetPlay Femenina 2022, los hinchas pueden programarse para ver en acción a sus jugadoras.

En la tarde del 10 de mayo de 2022, la Dimayor realizó el sorteo de las llaves de los cuartos de final de la Liga. En este definieron las cuatro llaves que resultarán con los semifinalistas. Además, informaron que los partidos de ida van a jugarse el 14 y el 15 de mayo, mientras que los de vuelta tendrán lugar el 18 del mismo mes.

Llave A: Junior FC vs América de Cali

Junior FC vs América de Cali Llave B: Llaneros FC vs Independiente Santa Fe

Llaneros FC vs Independiente Santa Fe Llave C: Millonarios FC vs Deportivo Cali

Millonarios FC vs Deportivo Cali Llave D: Deportivo Pereira vs Independiente Medellín

¿Cómo quedó el cuadro de la Liga BetPlay Femenina 2022?

La Dimayor también definió el cuadro de la competencia, el cual dictó el camino que tendrá que recorrer cada equipo para ser campeón. El ganador de la Llave 1 (Junior vs. América) enfrentará en semifinales al ganador de la Llave 2 (Llaneros vs. Santa Fe). Por ende, el ganador de la Llave 3 (Millonarios vs. Cali) enfrentará en ‘semis’ al de la Llave 4 (Pereira vs. Medellín).

