La Selección solo convocará a jugadores menores de 25 años para gira de junio

Hay que pensar en el futuro. Aunque la herida de no clasificar al Mundial de Catar 2022 no cicatriza todavía, la Selección Colombia debe seguir adelante, con la mira puesta en el próximo campeonato orbital, en 2026. Por eso, no hay tiempo que perder y la fecha FIFA de junio se aprovechará para disputar amistosos en Europa, ante todo con selecciones clasificadas.

De momento, el único partido confirmado es en el que se enfrentará a Arabia Saudita, con sede por definir (sería España). Sin embargo, se estima que otros dos encuentros se disputen en ese mes de junio, a lo que la gran pregunta pasa a ser ¿con qué jugadores lo afrontaremos?

Ante ese interrogante, Carlos Antonio Vélez dio a conocer que el plan de la Federación es afrontar estos amistosos con todos jugadores menores de 25 años, salvo una o dos excepciones. Esos dos cupos de experimentados podrían recalar en David Ospina, capitán de la Selección, y otro futbolista a decisión de Cárdenas.

Lo que no está en discusión es que el equipo girará en torno a Luis Díaz, Rafael Santos Borré y Luis Sinisterra, la sangre nueva de la Tricolor. Los tres se están destacando en Europa, todos en las finales continentales del Viejo Continente: Champions, Europa League y Conference.