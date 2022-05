Aristizábal cree que a Millonarios no le da para ser campeón sin ‘Maca’ y Ruiz

Aunque es uno de los mejores equipos del FPC en la actualidad, muchos consideran que al ‘embajador’ le falta calidad en su plantilla. Precisamente a eso apuntaron las palabras de Víctor Hugo Aristizábal sobre la importancia de Mackalister Silva y Daniel Ruiz en Millonarios. Es que, según el exjugador antioqueño, los dos volantes son irreemplazables en el esquema táctico de Alberto Gamero.

En la tarde del 9 de mayo de 2022, durante la transmisión del programa ‘F360′ del canal ESPN Colombia, Aristizábal hizo un llamativo comentario sobre el presente de Millonarios. Según él, al ‘embajador’ no le dará para ser campeón de la Liga si no cuenta con ‘Maca’ y Ruiz en los cuadrangulares semifinales. Sus palabras armaron debate, ya que algunos de los integrantes del programa estuvieron de acuerdo y otro no:

¿Para qué vamos a esconderlo? ¡No lo escondamos! Si Millonarios no tiene en la cancha a Mackálister y a Daniel Ruiz, no compite por el título. ¡No se hagan una novela! No se hagan una novela porque Millonarios ya lo demostró, sin Mackálister y sin Daniel Ruiz es muy difícil. — Víctor Hugo Aristizábal

¿Cómo les ha ido a Mackálister Silva y a Daniel Ruiz en la Liga BetPlay 1-2022?

Desde que la Liga comenzó, los dos volantes surgieron como figuras de Millonarios. Tras 19 fechas jugadas en el ‘todos contra todos’, ‘Maca’ disputó 13 partidos e hizo un gol. Ruiz, por su parte, estuvo en 17 encuentros y anotó tres veces.

Aunque su aporte goleador no parece importante, lo cierto es que, gracias a su peso en ataque y liderazgo, sobre todo de Silva, ambos son titulares indiscutibles, tanto para Alberto Gamero, como para la hinchada.

