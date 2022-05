Íngrid Betancourt no ocultó sus deseos de cambiar a los directivos de la FCF

Aunque la atención de los colombianos está puesta en las propuestas sociales y económicas de los candidatos presidenciales, muchos se preguntan qué visión tienen del deporte nacional y, sobre todo, de ‘la Tricolor’ y el FPC. Precisamente por eso, hubo unas declaraciones de Íngrid Betancourt sobre el fracaso de la selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial Catar 2022. Estas le permitieron dejar en evidencia su molestia con los directivos de la Federación Colombiana de Futbol y mucho más.

El 7 de mayo de 2022, el Diario Marca Colombia publicó una entrevista hecha a Betancourt, actual candidata a la Presidencia de la República. En esta le preguntó por varios aspectos del deporte nacional, entre los que estuvo el presente de ‘la Tricolor’. Íngrid empezó por referirse al fracaso en las Eliminatorias, lo que le permitió hacer una interesante comparación con la carrera presidencial de la que hace parte:

Me dolió. Además, porque fue tan contradictorio en ese último partido con la felicidad del gol y sabiendo que no teníamos posibilidades de pasar. Porque lo hicimos mal. Es la responsabilidad de los actos pasados. Colombia tiene que aprender de esto, no solo en el aspecto deportivo. Por qué el ser humano es el único ser viviente que se tropieza dos veces en la misma piedra. En el ámbito de las elecciones, por qué vemos otra vez 2018 nos ponen a votar pasionalmente entre el odio y el miedo. Y los que podríamos hacer una diferencia terminamos enredados en personalismos que no tiene ninguna incidencia. Nos tenemos que unir. Pues en la Selección es lo mismo, ahí estamos enredados.

— Íngrid Betancourt