“Mueren de envidia”: dardo de Wilmar Roldán por su ausencia en el Mundial

Para bien o para mal, está claro que el árbitro colombiano con más renombre en el fútbol internacional es Wilmar Roldán. El árbitro FIFA no tendrá su cita el próximo Mundial de Catar, dado que no recibió el visto bueno.

A pesar de todo, y aunque el nivel del arbitraje colombiano no está en su mejor momento, mucha gente se extrañó por la negativa hacia Roldán. En medio de una entrevista con Win Sports, rompió el silencio y habló sobre ello.

“Es algo inexplicable, no encontramos razón, aunque hay un trasfondo. En Colombia se muere más la gente de envidia que de cáncer y por ahí va la cosa, entonces no permiten que uno haga las cosas para no igualar el récord de nadie”, señaló el colegiado antioqueño.

Además, confesó que tiene una buena relación con los jugadores, dejando claras las situaciones en medio de los encuentros. “Ellos siempre votan por el mejor árbitro y han hecho que yo gané este premio durante 10 años. Ellos saben que yo puedo dejar pasar alguna patada, pero no dejo pasar los gritos y las malas palabras, siempre les pido respeto”, añadió.

Wilmar Roldán dirigió el último partido entre Deportivo Cali y Santa Fe, cotejo que quedó igualado por un gol. Se le distingue por haber cumplido el centenar de partidos dirigidos en Copa Libertadores.