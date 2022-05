Dimayor insinúa que el DIM se atiene a las consecuencias, si no se presenta

Independiente Medellín Independiente Medellín no viajará a Montería (EFE)

En medio del Paro Armado en Colombia, el show debe continuar. Es la consigna que maneja la Dimayor con el tema de Independiente Medellín, club que se negó a viajar a Montería para el partido ante Jaguares de Córdoba, correspondiente a la fecha 19 de la Liga Betplay Dimayor. El club paisa sorprendió al fútbol colombiano, en la tarde del viernes, anunciando que no se presentará al cotejo.

Desde entonces, distintas voces se escucharon opinando sobre la decisión del ‘Poderoso de la Montaña’. La más resonante, sin duda alguna la de Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. En charla con BLU Radio, el pope aseguró que no puede obligar al DIM, pero que las autoridades de Córdoba garantizan la seguridad.

“Yo no puedo obligarlos a que viajen, son decisiones responsables, he estado en contacto con el alcalde de Montería, el ministro de gobierno y garantizan la seguridad en horas del día. Si dan las garantías el partido va, las dejan por escrito”, afirmó Jaramillo.

No obstante, el presidente no quiso profundizar en si Independiente Medellín perderá los puntos si no se presenta, aunque recalcó que el club antioqueño es responsable de sus miedos.

“El DIM maneja su miedo, son dueños de sus propios miedos, el alcalde dice que de día, podría ser a las 4 de la tarde. Nosotros tenemos versiones oficiales de orden público. Tomamos decisiones con versiones oficiales, pero ya es el Medellín el que maneja sus miedos”, sentenció.

¿Cuándo deben jugar Jaguares vs Medellín por la Liga Betplay Dimayor?

El partido está pactado para las 8:15 de la noche, este sábado en el estadio Jaraguay de Montería. Si no se presenta, Independiente Medellín perderá los puntos y se expone a una sanción deportiva, que lo puede sacar del puesto que hoy tiene confirmado en los cuadrangulares semifinales.