Alexis García explotó contra equipos que hacen tiempo y le dan palo por eso

La Equidad dejó aprovechar una oportunidad gigantesca de entrar a los cuadrangulares finales del balompié nacional. Un empate 1-1 ante Unión Magdalena provocó la furia inmediata de Alexis García, que se despachó en contra de los árbitros y del mismo rival, que “consumió mucho tiempo de juego”.

“Cuando baila con una pareja que no sabe bailar, se le daña la fiesta. Y el que pone la música y la pone mal, también. Creo que un equipo quería jugar y otro no, que se tiraba al suelo y lo sacaban en camilla. Yo creo que el que más corrió en el Unión Magdalena fue el médico, porque ellos no querían jugar y el árbitro les permitía”, afirmó el estratega de los Aseguradores, en medio de su enojo.

Agregó que “es fútbol profesional y me estoy quejando de los mismo, como local y visitante. Si no se agilizan los partidos, la gente se va a aburrir. Por eso en Sudamérica nos va bien, porque estamos acostumbrados a que nos piten cualquier cosa y que entre todo el mundo”.

Así mismo y pese a las críticas por el juego de la Equidad, el entrenador les envió un dardo. “Dicen que la Equidad la tira de punta para arriba; yo quisiera que lo vieran jugar, y que vieran cuál es el equipo con más intensidad y el que maneja la pelota”, complementó.

Pese a las críticas del estratega, lo encendieron en redes sociales. Según aseguran, Alexis García estaría siendo víctima de su propia estrategia.

¿Alexis García diciendo eso? Cuando sus arqueros Sergio Román y Washington Ortega en El Campín empiezan a quemar tiempo desde los 10 minutos de iniciado el partido ¡Seamos serios! https://t.co/y55xxms3Sx — Felipe Valderrama (@ValderramaFeli) May 6, 2022

Alexis García, tipo descarado y conchudo, quejándose de lo que si equipo hace fecha tras fecha, quejándose de lo que el les enseña a los jugadores, quejándose de la marrullería y quemadera de tiempo que él mismo promueve, que falta de coherencia https://t.co/dQGqt74l3z — Lucho Ⓜ️ (@luchojimenez_) May 6, 2022

Alexis García se queja de Alexis García. https://t.co/1INUWcR5Rs — Oscar (@sr_farieta) May 6, 2022

Con la paridad entre ambos equipos, la Equidad podría salir del grupo de los ocho en esta misma jornada. Persiste el suspenso para conocer quiénes se pondrán el traje de gala para las finales del campeonato.

