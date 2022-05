Luis Díaz ya se atreve a hablarle en inglés a los hinchas del Liverpool

Aunque ’Lucho’ se ha adaptado fantásticamente a los ‘reds’, lo único que le falta para asentarse por completo en el equipo y en Inglaterra es mejorar su nivel de inglés. Como se espera, él ha estado estudiando y para solucionar este aspecto. Precisamente por eso, el mensaje de Luis Díaz a los hinchas del Liverpool después de clasificar a la final de la Champions League 2021-22 fue en inglés.

Una vez terminó la semifinal de la Champions League contra Villarreal, en la cual el Liverpool ganó, Díaz, quien fue una de las figuras, le envió un mensaje a la hinchada de los ‘reds’. El colombiano se tomó confianza y, con unas sencillas palabras, habló en inglés para demostrar que, poco a poco, está más adaptado a la cultura inglesa:

Thank you. See you in Paris (Gracias, los veo en París)

— Luis Díaz