“Luis Díaz es tres veces Joao Félix”, en España no creen cómo se les escapó

El nombre de Luis Díaz resuena en todo el mundo. La habilidad del colombiano no pasa desapercibida, no solo en nuestro país, sino en cada lugar que deja huella. En Portugal, los hinchas del Porto lo aman y los del Benfica o Sporting Lisboa, lo odian. Mientras tanto, en Inglaterra ya lo catalogan como el mejor refuerzo de la temporada. Sin embargo, en España parecían no conocerlo hasta esta semana.

Tras ser el MVP ante el Villarreal y rescatar al Liverpool en su peor momento, Luis Díaz se instaló en la boca de todos en España. Los periodistas alucinaban con el nivel del colombiano y aprovecharon para culpar a los directivos del Real Madrid, Atlético de Madrid y FC Barcelona por no haber conseguido a un jugador que para ellos era accesible.

Aunque en todos los programas hablaron del colombiano, quizá lo que mejor resume el sentimiento español sobre Lucho fue la palabra de Tomás Guasch. El panelista de El Partidazo de COPE hizo un reclamo público a los grandes del fútbol español por haber permitido que este jugador se les escapara.

“¿A este Luis Díaz, de los nuestros no lo vio nadie, no? Es tres veces Joao Félix. Me extraña que no sonó para ninguno. No estaba muy lejos (Portugal), aquí además”, aseguró el reconocido panelista, a lo que el conductor del programa, Juanma Castaño, le respondió: “no se puede comprar todo”.

Durante el mercado de invierno, se relacionó a Luis Díaz con el FC Barcelona, aunque al final no prosperó ese acercamiento. Según se contó en su momento, el Barça desestimó la llegada del guajiro para enfocarse en la renovación de Ousmane Dembélé, algo que todavía no se ha cristalizado.

¿Cuándo juega Luis Díaz la final de la Champions League?

Por lo visto, Díaz tomó la mejor decisión yéndose a Liverpool, tanto así que disputará la final de la Champions League. El encuentro será en el estadio Saint-Denis de París, el sábado 28 de mayo a las 2:00pm, hora colombiana.