Carlos Antonio aprovechó el éxito de Luis Díaz para ‘pegarle’ otra vez a James

De Luis Díaz habla todo el mundo, sobre todo en Colombia. Como no podía ser de otra manera, Carlos Antonio Vélez habló en su columna habitual del tema del momento: la clasificación del guajiro con el Liverpool a la final de la Champions League.

Sin embargo, Vélez aprovechó para en sus palabras ‘pegarle’ a James Rodríguez. En los últimos años, sobre todo desde la derrota 6-1 de la Selección Colombia en Quito, por las Eliminatorias camino a Catar, Carlos Antonio se ha mostrado en contra del zurdo y no pierde ocasión para dejarlo claro, sobre todo tras la eliminación tricolor.

Para el analista, no se puede comparar lo que está haciendo Díaz con lo que hizo en su momento James. Miembro del Real Madrid campeón en 2016 y 2017, Rodríguez no disputó un solo minuto en las finales de Milán y de Cardiff. De hecho, en Gales no integró siquiera el banco de suplentes. Por eso, Vélez no la dejó pasar.

“Va a jugar la final. Estoy absolutamente convencido de que la va a jugar, lo que no pasó con James. Porque en las tres últimas Champions que jugó el Real Madrid, creo que no fue ni al banco. Tal vez en la de Milán sí lo estuvo, pero en las otras dos no. Porque es que dicen: “Díaz igualó los números de James”, pero es que James no jugó nunca la final de la Champions”, aseguró.

¿Cuándo juega Luis Díaz la final de la Champions League?

Luis Díaz puede convertirse en el segundo jugador en disputar una final de la Champions League. Hasta el momento, el único que lo consiguió fue Juan Guillermo Cuadrado, quien se fue expulsado luego de una falta a Sergio Ramos, en el triunfo 4-1 del Real Madrid sobre la Juventus. El guajiro lo empatará si tiene actividad el próximo 28 de mayo, cuando el Liverpool dispute la final en el estadio Saint-Denis de París.