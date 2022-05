“No me hablo con Macalister por decir que soy de Nacional”, ‘Chicho’ Arango

Amor y amistad. Amor a Atlético Nacional, aquel que confesó Christian Arango recién se mudó a la MLS para jugar con Los Ángeles FC; la amistad rota que le produjo esa confesión con su excompañero David Macalister Silva, quien se tomó a mala manera que el jugador con el que tiraba paredes siempre haya sido de su eterno rival.

Por eso, en su momento, hubo una rivalidad mediática entre ambos. Sin embargo, todo se aplacó hasta este día, en el que Arango reflotó el tema. En charla con el Gol Caracol, el Chicho aclaró qué pasó con Silva después de aquel rifirrafe de ambos en redes sociales.

“No, tenemos diferencias frente a lo que pasó, por decir que soy hincha de Nacional. No volvimos a hablar desde entonces, pero es respetable lo que el piense y le haya parecido. A muchos hinchas no les gustó, pero no puedo mentirle a la gente. No volví a hablar con él, pero sí con la mayoría de personas con las que tuve de compañeros”, aseguró Arango al medio citado.

Chicho aprovechó para hablar de otros temas como el presente de Daniel Ruiz, una de las figuras del campeonato. “Es un jugador con mucho talento, que si sigue así, puede dar un gran salto rápidamente. Lo importante es que tiene los pies sobre la tierra, sabe que está comenzando su carrera, no debe bajar la guardia y creérsela muy rápido. Es un gran amigo, va a ser uno de los grandes jugadores de Colombia si sigue así, puede hacer una linda carrera”, añadió.