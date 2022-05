“No hay futuro”: demanda de Jaguares a Santa Fe no prosperará, según reglamento

El fútbol colombiano está en fase de definición, pero no por eso deja de jugarse fuera de la cancha. Algunos equipos, que no hacen la tarea en el verde césped, quieren sacar ventaja en los escritorios a cualquier precio. Es el caso de Jaguares de Montería, que demandó el partido ante Independiente Santa Fe porque, según ellos, el DT fue alguien quien no tiene licencia para hacerlo: Agustín Julio.

En teoría, es cierto que el exportero de la Selección es el encargado del Expreso Rojo ante la salida de Agustín Cardetti. Pero hecha la ley, hecha la trampa y el conjunto cardenal se dio cuenta con antelación de que Julio no tenía la licencia exigida por la Dimayor. No obstante, eso no le impidió estar en la línea de cal, aunque como asistente.

Ante los registros de la Dimayor, el entrenador oficial de Independiente Santa Fe es el argentino Grigori Méndez. Sin embargo, Jaguares vio que quien estuvo activo dando indicaciones fue Julio, por eso demandó. ¿Tiene asidero su requerimiento? Para el exárbitro José Borda no lo tiene.

En diálogo con Futbolred, el exréferi explicó por qué no ha lugar el pedido de Jaguares y la justicia no le dará razón. De esta manera quedará validado el triunfo de Santa Fe por 4-0, que lo tiene cerca del grupo de los ocho.

“El reglamento dice que cualquier miembro del cuerpo técnico puede salir del banco uno a la vez, puede ser el DT, asistente, delegado, médico, el que fuera mientras sea solo uno. No hay inconveniente. La regla lo dice”, manifestó Borda.

Además, añadió qué parte del reglamento le da la razón a Santa Fe, algo que hace inentendible las razones por las que Jaguares alega sabiendo que perdería el pleito. “No hay futuro. Dicen que se viola el artículo 40 del reglamento de la competición pero ahí no se especifica quién debe dar órdenes, si es Méndez como técnico porque así se registró. La planilla es lo oficial, lo que vale, y en la planilla están Grigori Méndez y el señor Julio”, detalló.