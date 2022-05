Klopp dijo que el impacto de Luis Díaz en la semifinal de Champions fue masivo

Aunque los ‘reds’ jugaron un primer tiempo para el olvido, la entrada de ‘Lucho’ en la parte complementaria les permitió remontarle al ‘submarino amarillo’ y, por ende, clasificaron a la final de la competencia europea. Justo por eso, las declaraciones de Jürgen Klopp sobre Luis Díaz después de Villarreal vs. Liverpool, por Champions League 2021-22, apuntaron a lo que ganaron sus dirigidos con el colombiano en cancha.

Una vez terminó el partido, Klopp atendió a los medios en una rueda de prensa y sus palabras fueron compartidas por la página oficial del Liverpool. Como se esperaba, al DT alemán le preguntaron por el impacto de Díaz en el segundo tiempo, ya que le dio otra cara a los ‘reds’ e hizo gol. Jürgen reconoció que ‘Lucho’ provocó un cambio muy grande y también le respondió a quienes culparon a Diogo Jota del mal desempeño en el primer tiempo:

Tuvo un impacto masivo. Pero lo que no me gusta de esto es que dicen que Diogo Jota era nuestro problema: no era para nada nuestro problema, solo teníamos que mezclarlo. Tuvimos 11 problemas, si quieres, en la primera mitad.

Simplemente tuvimos que hablarlo, puedes hacerlo explicando, lo que hice obviamente, pero también necesitas una nueva entrada. ‘Sad’ (Mané) de repente se vio involucrado en el juego, eso no tuvo nada que ver con la posición, debe haber sido un malentendido. Para situaciones específicas quería a ‘Mo’ y a Sadio arriba y a lo ancho, pero no en situaciones de juego abierto. Entonces, incluso después de trabajar juntos durante tanto tiempo... En la primera mitad no fuimos nosotros mismos, pero la segunda mitad éramos nosotros mismos y por eso ganamos el partido.

Sí claro, Luis, vaya gol y tuvo unas cuantas situaciones más. Creo que el primer remate que tuvo fue una volea, si la bajaba de pecha podía haber anotado. Así que sí, máximo rendimiento.

— Jürgen Klopp