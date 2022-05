Alianza Petrolera dio el golpe en Cali y América ahora sí se despidió de la Liga

América vs. Alianza Petrolera por Fecha 18 de Liga BetPlay 1-2022. (Cortesía, América)

Si quería seguir con posibilidades matemáticas de entrar a los cuadrangulares semifinales, el ‘escarlata’ estaba obligado a ganarle a los ‘petroleros’, que con un triunfo se metían entre ‘los ocho’. Para el lamento de Alexandre Guimaraes, el partido América vs. Alianza Petrolera, por Fecha 18 de Liga BetPlay 1-2022, terminó en una sólida victoria de Hubert Bodhert y sus dirigidos.

- 1er tiempo

Desde el pitazo inicial el partido fue de ida y vuelta, porque los dos equipos plantearon un juego muy intenso, lo que impidió que el balón circulara. A pesar de esto, América fue más efectivo y el que primero se acercó, sin mayor peligro, al área rival.

Tras el primer cuarto de hora, Alianza Petrolera aprovechó los espacio que dejaba la defensa ‘escarlata’. Precisamente por eso, en el 27′, alertó al arquero Joel Graterol con un centro cerrado que por poco termina dentro del arco.

⚽➕ ¡UPA! ¡Por poco sorprende Alianza, pero gran reacción de Graterol! 😬#LALIGAxWIN pic.twitter.com/wITV2PBDlI — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 3, 2022

En la segunda mitad del primer tiempo, los ‘petroleros’ hicieron sufrir a la defensa de América. Pero, como la precisión reinó entre sus atacantes, el descanso llegó con el marcador 0-0.

- 2do tiempo

Para el segundo tiempo América mostró un juego más ofensivo, que sirvió de poco porque no concretó en el último cuarto de la cancha. Como si la imprecisión en ataque no fuera suficiente, en el 54′ el árbitro señaló un penalti a favor de Alianza Petrolera. Didier Pino tumbó, claramente, a Estéfano Arango dentro del área y el VAR no corrigió al decisión del juez.

Brayan Gil tomó la pelota, pateo con confianza a la izquierda de Graterol y celebró el primero gol de la noche.

Tras el gol del rival, América se volcó al ataque para buscar, de cualquier modo, el empate. Con el paso de los minutos, el equipo caleño optó por los pelotazos al área y los pases largos. Estrategia que no funcionó, ya que la defensa ‘petrolera’ respondió bien.

En el 81 el ‘escarlata’ tuvo su oportunidad de gol más clara. Se trató de un remate de media distancia que José Luis Chunga rechazó con una extraordinaria atajada.

En la recta final Alianza Petrolera aguantó en su campo y, tras los 90′ reglamentarios y la adición, logró un importante triunfo. Con este resultado, los dirigidos con Hubert Bodhert llegaron a 26 puntos y se metieron en ‘los ocho’. El ‘escarlata’, por su parte, quedó sin posibilidades matemáticas de entrar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 1-2022.

>>Más novedades del FPC en ComuTricolor<<