Agustín Julio sueña con tener un cargo gerencial en ‘LA TRICOLOR’

Debido a las polémicas, líos legales y fracasos deportivos de ‘la Tricolor’ en los últimos años, mucho creen que los actuales directivos de la FCF deberían dar un paso al costado para que personas con más experiencia en el FPC lleguen. Sin embargo, está claro que en la Federación no quieren que exjugadores tengan cargos administrativos. A pesar de esto, Agustín Julio quiere ser directivo de la selección Colombia y lo expresó con ilusión en una charla con la prensa.

En la tarde del 2 de mayo de 2022, Agustín Julio dio una entrevista al programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. En esta le preguntaron si le gustaría llegar algún día a la FCF. El exjugador y actual director deportivo de Santa Fe dejó claro que ese es uno de sus sueños. Además, destaco que ya tiene la experiencia necesaria para asumir un cargo administrativo o gerencial en ‘la Tricolor’:

Todos tenemos el sueño de aportar lo aprendido en el paso por la selección. Para el día de mañana mi sueño es estar en la selección Colombia, como administrador y para gerenciar. Me gustaría porque me siento capacitado y porque la experiencia que he adquirido en este campo es importante.

No te digo que en tres o cuatro años. Uno no sabe si en diez o en ocho años mi Dios lo coloca a uno en esa posición. Pero sí, ese es mi sueño, ¿por qué ocultarlo? El día de mañana uno no sabe. Si se da la oportunidad, bienvenida sea.

— Agustín Julio