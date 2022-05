A Reinaldo Rueda le tiran con todo en Chile: “se fue a robar toda la plata”

Reinaldo Rueda sigue siendo blanco de críticas en Chile por parte de algunos jugadores que eran de selección, pero con los que él no contó.

En esta ocasión fue el centrocampista Marcelo Díaz, actualmente en Libertad de Paraguay el encargado de apuntar en contra del entrenador colombiano que dirigió las primeras jornadas de la eliminatoria con La Roja.

El jugador habló en el programa de Youtube, “Hablemos del Bulla”, desde donde apuntó contra el adiestrador vallecaucano.

Marcelo Díaz contra Reinaldo Rueda

El mediocampista criticó a Reinaldo Rueda, ex DT de la Roja con el que desapareció de su combinado: “Quedó a la vista que algo hubo. Para mí, él es uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial, porque se fue a robar toda la plata el viejo a Chile”.

“En ese momento yo sabía que tenía nivel para la selección y soñaba con ir. Pero en Racing estaba el ‘Chueco’ Mena, que tenía un gran nivel y no lo llamaban. El ‘Mago’ Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, y el viejo no lo pescaba. Para mí es uno de los grandes responsables de que Chile no clasificara al Mundial, porque implementó un cambio que no era necesario. Los muchachos demostraron que tenían bencina para rato, pero él intentó un cambio generacional forzado y no dio abasto”, añadió.

También, en otra entrevista, pero dada a Directv, manifestó que tuvo “conversaciones con él, me dijo que sería importante en su proceso. Luego, en un gran momento en Racing, no me llamó más. Se nota que no era un tipo sincero”, puntualizó.