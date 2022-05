“Se pueden conquistar los cuatro torneos que estamos jugando”, Luis Díaz

Luis Díaz, figura en tal vez el mejor equipo del mundo. No es una apreciación sino una evidencia: Liverpool es el único equipo que puede llevarse todo lo que disputa esta temporada, consiguiendo un póker histórico.

Dos meses atrás, los de Anfield vencieron al Chelsea por penales, en la final de la Carabao Cup, la Copa de la Liga de Inglaterra. Ante los Blues también definirán la FA Cup, en el partido que disputarán el 14 de mayo, en Wembley.

Sin embargo, Liverpool sigue expectante en las dos grandes competencias que están disputando en la temporada. La primera de ellas, la Premier League. A cuatro jornadas del final, los Reds están un punto por debajo del Manchester City, por lo que cualquier traspié de los Citizens podría ser aprovechado por Jürgen Klopp y compañía para consagrarse.

Por si fuera poco, los colorados superan 2-0 a Villarreal y están a un paso de la final de la Champions League, que se celebrará en París. Allí podrían medirse al Manchester City de vuelta, o bien al encopetado Real Madrid. Ante todo ese panorama, Luis Díaz cree que su equipo en realidad está para ganarlo todo y hacer historia.

En charla con la televisión inglesa, el guajiro declaró que Liverpool puede conquistar los cuatro torneos. Luego de vencer al Newcastle, las palabras de Díaz sorprendieron y reflejaron el ambiente en los de Anfield.

“Lo más importante es la recuperación, recuperarse bien y mentalmente estar muy bien. Descansar día a día, juego tras juego, lo que se viene va a ser duro, se pueden conquistar los 4 torneos que estamos jugando. Peleamos por eso y vamos a dar todo por el todo para conseguirlo”, manifestó Díaz.

Asimismo, Lucho habló sobre su adaptación y la relación que sostiene con el grupo. “Gracias a Dios que está corriendo todo bien, era lo que quería, venía a aportarle mi granito de arena al equipo. Se está dando bien, me están dando la confianza, tanto el cuerpo técnico como los compañeros. Desde que llegué me hicieron saber que era uno más de la familia y eso ayuda mucho. Lo que vengo haciendo es lo que me caracteriza”, afirmó.