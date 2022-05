Falcao, con su olfato goleador, dejó encantado al DT de Rayo Vallecano

Tras superar un par de lesiones que le impidieron jugar con regularidad en los primeros meses del año, ‘el Tigre’ volvió al gol y su entrenador lo destacó. Resulta que las palabras de Andoni Iraola sobre Falcao García después de Rayo Vallecano vs Real Sociedad, por Fecha 34 de LaLiga Española 2021-22, demostraron la alegría que provocó su gol en el vestuario. Además, recordaron una de las características más destacadas del colombiano.

Vea también:

> “Mi hábitat es el área, los delanteros estamos para eso”, Radamel Falcao

> En la primera que tocó, Falcao anotó para Rayo Vallecano ante Real Sociedad

> “Se pueden conquistar los cuatro torneos que estamos jugando”, Luis Díaz

Luego del partido, Andoni Iraola, DT del Rayo Vallecano, atendió a los medios en una rueda de prensa. En esta le preguntaron por el gol de Falcao, quien cortó una racha de casi seis meses sin gol. El entrenador español no ocultó su alegría por la anotación y también destacó el olfato goleador del colombiano:

No sé si fue en el primer o segundo balón que tocó... No vamos a descubrir a Radamel ahora. Me alegró mucho por él, porque venía de encadenar lesiones y no poder ayudar al equipo desde el verde (la cancha). Sabemos que dentro del área tiene ese olfato, ese intuir hacia dónde va a ir el balón. Hoy, otra vez, lo ha demostrado.

— Andoni Iraola