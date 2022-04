Juan Carlos Osorio confesó que fue un error regresar a Atlético Nacional

Juan Carlos Osorio es ídolo de Atlético Nacional. Su estrategia y percepción del fútbol llevó al ‘Verdolaga’ a la cúspide del fútbol colombiano, consiguiendo tres ligas, dos copas y una superliga a su palmarés; además, llevó a su equipo a la final de la Copa Sudamericana, donde cayó frente a River Plate de Argentina.

Muchos dicen que la Libertadores de 2016, que Nacional ganó con Reinaldo Rueda en el banquillo, también es gracias a Osorio, que edificó los cimientos de un proyecto ganador. A pesar de todo, en 2020 volvió a dirigir al club, pero no le fue nada bien.

Frente a ello, Osorio admite, a través de una entrevista con el Diario AS, que no fue acertada la decisión de volver al club. Tuvo la oportunidad de retornar, pero se marchó por la puerta de atrás dada la controversia por las rotaciones, y por el no convencimiento de lo que podía generar su nómina.

“Uno no regresa a un club donde ha ganado seis títulos. Eso es imposible de replicar. Yo me ilusioné con que era el club de mayor afinidad y con el que más agradecido estoy, la hinchada con la que más me ha representado. Eso uno lo hace en el último año de su carrera deportiva, pero no a 10 años de retirarse”, afirmó el estratega.

De esta forma, admitió que su segunda era con el club paisa no fue la mejor. A pesar de todo, se marchó dejando al equipo en la cuarta posición liguera y con una venta importante, como lo fue la de Daniel Muñoz al fútbol belga.

“Hay que hacer una salvedad: una cosa es fracasar y otra ser un fracasado. Me parece que en los dos últimos proyectos he fracasado, pero ser un fracasado no. Todavía sigo aprendiendo y me sigo preparando. De contar con una nómina importante, yo creo que esa idea de juego se puede ejecutar”, añadió Osorio.

Así mismo, confesó que le agrada el panorama actual del club, felicitando a Hernán Darío Herrera por su trabajo. “Hay quienes nos identificamos con esa idea y otros que no. Muy bueno para él que tiene ese gran equipo y una nómina para jugar de esa manera”.

