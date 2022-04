Santos Borré pidió a la FCF que contemple poner DT colombiano en ‘LA TRICOLOR’

Desde que se confirmó la salida de Reinaldo Rueda, surgió un debate sobre si su reemplazante en ‘la Tricolor’ debe ser colombiano o extranjero. Precisamente a eso apuntó el comentario de Rafael Santos Borré sobre quién debe ser el nuevo entrenador de la selección Colombia. Es que ‘Rafa’ dejó claro que en la FCF no deben enfrascarse en contratar a un extranjero.

Vea también:

> Triunfazo del Frankfurt en Inglaterra y Santos Borré quedó a un paso de la final

> Santos Borré metió una asistencia magistral con el Frankfurt en la Europa League

> ‘El Pibe’ cree que el nuevo DT de ‘LA TRICOLOR’ debe ser Alberto Gamero

En la tarde del 28 de abril de 2022, después de la victoria del Eintracht Frankfurt en la ida de las semifinales de Europa League 2021-22, Santos Borré dio una corta entrevista para el canal ESPN Colombia. En esta le preguntaron por el debate que hay entre quienes quieren un DT extranjero para ‘la Tricolor’ y los que quieren uno colombiano. ‘Rafa’ no escogió un bando, pero sí dejó claro que en la FCF deben considerar darle la oportunidad a un colombiano. Además, expresó su deseo de que nombren un entrenador en propiedad lo más pronto posible:

Eso es complicado. El ciclo pasado, con Pékerman, fue muy exitoso. Él era un entrenador extranjero. Los dirigentes tienen que evaluar si darle la oportunidad a un entrenador colombiano. Para nosotros, como grupo, sería bueno que empezaran a decidirlo. Así tener un buen proceso para lo que viene. — Rafael Santos Borré

¿Qué se sabe sobre el nuevo DT de ‘LA TRICOLOR’?

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló sobre los rumores de prensa que han apuntado a varios nombres para ‘la Tricolor’. Descartó de tajo los nombres de entrenadores que tienen contratos vigentes, caso Gustavo Alfaro (Ecuador) y Ricardo Gareca (Perú): “No tenemos nombres, pero lo de Alfaro es falso, tiene contrato con Ecuador, lo mismo Gareca, ese rumor de prensa es falso”.

Y reforzó: “Quiero aclarar que lo de Alfaro y Gareca, vinculados y en competencia, no tiene sentido, lo rechazo, no tiene fundamento”. También fue cuestionado por el argentino Marcelo Bielsa, al que no desestimó: “No lo menciono porque él no tiene vinculo”.

>>Más novedades de la selección Colombia en ComuTricolor<<