Francisco Maturana estuvo a un pie de dirigir al Real Madrid, pero no quiso

Francisco Maturana, para muchos el entrenador más grande del fútbol colombiano en su historia, también es recordado como aquel que estuvo a un solo paso de comandar al Real Madrid.

Exactamente en el año 1991, había llegado bajo recomendación de Vicente del Bosque, según lo relató al programa Grueso Calibre; sin embargo, no se llegó a concretar el suceso entre ‘Pacho’ y la Casa Blanca.

“Él (Vicente) entrenaba las inferiores del Madrid y cuando estuvo siguiendo al Valladolid, en un momento determinado dijo, ‘ese equipo mejor no puede jugar’ y avaló la vinculación que lamentablemente no se dio después”, aseguró el estratega colombiano.

Hasta el mismo Maturana firmó un contrato con los ‘Merengues’, pero no hubo concordancia con lo que se buscaba en el equipo. Varios jugadores, en ese entonces, tenían claro que iba a ser el entrenador; es más, firmó un contrato.

“Yo siento que no, simplemente firmé un documento. El señor Ramón Martínez y el abogado fueron a Valladolid, firmé y me dicen: ‘chico, no te das cuenta lo que has hecho’. Les digo que firmé un papel y me dicen: ‘no, estás en el techo del fútbol. Vamos a celebrar con un Dom Perignon’. Yo no tenía ni idea de qué era eso, ahora si sé”, señaló.

Ahora quedaba el interrogante del porqué no llegó a dirigir, a lo que Maturana responde que no hubo un acuerdo verbal.

Ellos me piden autorización, porque el Madrid venía en caída, para traer un entrenador. Hablaban de un revulsivo porque iba a encontrar un equipo en segunda y les dije ‘no hay problema, que el equipo es de ustedes’. Con mi autorización, trajeron a Radomir Antić.

Me decían a mí que la situación estaba difícil porque Radomir había agarrado mucho cariño de la gente, pero que me viniera como manager y que cuando él perdiera un partido yo entraba. Eso fue como un golpe en el hígado para mí y dije que no”, afirmó el estratega.

Pese a que ya tenía su contrato firmado, ‘Pacho’ fue tajante y dijo que no. Hasta le ofrecieron indemnización, a lo que respondió que “no podía cobrar una cosa que no ha trabajado”.

Después de su paso por el Real Valladolid, Francisco Maturana regresó a Colombia para dirigir al América de Cali; así mismo, volvió a dirigir la Selección en aras del Mundial de 1994. Lo demás es historia.

Vea también:

> “Esperemos que se vayan solitos”: El ‘Pibe’ a referentes de ‘LA TRICOLOR’

> Santos Borré pidió a la FCF que contemple poner DT colombiano en ‘LA TRICOLOR’

> Héctor Cárdenas tomaría las riendas de ‘LA TRICOLOR’ en los amistosos de 2022