Triunfazo del Frankfurt en Inglaterra y Santos Borré quedó a un paso de la final

Después de romperla contra el Barcelona en los cuartos de final, el colombiano empezó su participación en la semifinal y lo hizo de gran manera. Resulta que la participación de Rafael Santos Borré en West Ham vs. Eintracht Frankfurt, por Europa League 2021-22, fue muy buena. Y, en parte gracias a él, su equipo pegó primero en la serie y ahora tendrá ventaja para el partido de vuelta.

El partido comenzó de la mejor manera posible para el Frankfurt, ya que en el segundo minuto de juego anotó el 0-1. El encargado de hacerlo fue Ansgar Knauff, quien ‘la mandó a guardar’ con la cabeza gracias a una grandiosa asistencia de Santos Borré.

Tras el primer gol, el equipo alemán retrocedió un poco y el West Ham aceleró. Pero el equipo inglés no tardó mucho en empatar. Fue en el 21′ cuando Michail Antonio anotó después de un doble cabezazo en el área.

En la parte final del primer tiempo no pasó mucho. Los ‘hammers’ atacaron, per fueron muy imprecisos y no anotaron. Que fue lo mismo que le pasó a Frankfurt, ya que no pudo lanzar una ‘contra’ que le permitiera recuperar la ventaja.

Para el segundo tiempo el equipo alemán tuvo un planteamiento más ofensivo, lo que le permitió anotar el 1-2. Lo hizo en el minuto 54 a través de Daichi Kamada, quien solo empujó el balón dentro del arco tras un rebote corto del arquero.

Con el objetivo de empatar, el West Ham se volcó al ataque y por eso Rafael Santos Borré retrocedió para cumplir con labores defensivas. Los minutos pasaron y el equipo inglés no pudo facturar. Además, cuando más cerca estuvo de hacerlo, el arquero y el travesaño le ahogaron el grito de gol.

El delantero colombiano continuó en cancha, comprometido con la defensa y dispuesto a encabezar los contragolpes, pues jugó como el atacante más adelantado. En el 90+3, justo antes del pitazo final, Ache reemplazó a ‘Rafa’. Solo instantes después, el árbitro terminó el encuentro, que quedó 1-2 a favor del Eintracht Frankfurt.

