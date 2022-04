Héctor Cárdenas tomaría las riendas de ‘LA TRICOLOR’ en los amistosos de 2022

Desde que se confirmó la salida de Reinaldo Rueda de ‘la Tricolor’, surgió mucha incertidumbre por saber quién será el nuevo DT y si su llegada se dará en 2022 o a principios de 2023. Aunque todavía no hay una versión oficial que lo confirme, Héctor Cárdenas dirigiría a la selección Colombia en los próximos partidos amistosos del año. Esta versión indicaría que en la FCF no están pensando en contratar un técnico en propiedad en el corto plazo.

Vea también:

> Reinaldo Rueda salió de ‘LA TRICOLOR’ entre lágrimas y sin indemnización

> ¿'LA TRICOLOR’ iría al Mundial si sancionan a Ecuador por el caso Byron Castillo?

> Liderazgo: eso es lo que la FCF está buscando en el nuevo DT de ‘LA TRICOLOR’

En la noche del 27 de abril de 2022, el periodista Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango utilizó su cuenta de Twitter para dar una importante versión sobre el futuro de ‘la Tricolor’. Según él, Cárdenas, actual DT de la Sub-20, tomará las riendas de la selección Colombia de mayores para disputar dos amistosos en los próximos meses. Además, uno de estos dos amistosos sería contra Arabia Saudita:

Me cuentan que la selección Colombia ya tiene un par de amistosos, uno ante los árabes, otro más por confirmar. Para tales juegos estaría al frente el profesor Hector Cárdenas, en la Federación Colombiana de Fútbol no tienen afán por nombrar DT en propiedad. — 'Petiso' Arango

Me cuentan que ya @FCFSeleccionCol tiene un par de amistosos, uno ante los árabes, otro más por confirmar, para tales juegos estaría al frente el profesor Hector Cárdenas, en la @FCF_Oficial no tienen afán por nombrar DT en propiedad — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) April 28, 2022

¿Qué se sabe sobre el nuevo DT de ‘LA TRICOLOR’?

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló sobre los rumores de prensa que han apuntado a varios nombres para ‘la Tricolor’. Descartó de tajo los nombres de entrenadores que tienen contratos vigentes, caso Gustavo Alfaro (Ecuador) y Ricardo Gareca (Perú): “No tenemos nombres, pero lo de Alfaro es falso, tiene contrato con Ecuador, lo mismo Gareca, ese rumor de prensa es falso”.

Y reforzó: “Quiero aclarar que lo de Alfaro y Gareca, vinculados y en competencia, no tiene sentido, lo rechazo, no tiene fundamento”. También fue cuestionado por el argentino Marcelo Bielsa, al que no desestimó: “No lo menciono porque él no tiene vinculo”.

>>Más novedades de selección Colombia en ComuTricolor<<