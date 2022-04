‘El Pibe’ cree que el nuevo DT de ‘LA TRICOLOR’ debe ser Alberto Gamero

Desde que se confirmó la salida de Reinaldo Rueda, diferentes referentes del FPC y de ‘la Tricolor’ han hablado sobre quién debería tomar su lugar. Justo lo que ocurrió en esta ocasión, ya que el ‘el Pibe’ Valderrama cree que Alberto Gamero debe ser el nuevo entrenador de la selección Colombia.

En la tarde del 28 de mayo de 2022, ‘el Pibe’ fue invitado al programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports. En este le preguntaron quién debería ser el nuevo entrenador de ‘la Tricolor’. El ‘Mono’ no dudó ni un segundo y dio una contundente respuesta: Alberto Gamero. Según él, el actual DT de Millonarios está listo para dar el salto al combinado nacional:

Alberto Gamero... Está listo para dirigir a la selección — 'El Pibe' Valderrama

¿Qué se sabe sobre el nuevo DT de ‘LA TRICOLOR’?

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló sobre los rumores de prensa que han apuntado a varios nombres para ‘la Tricolor’. Descartó de tajo los nombres de entrenadores que tienen contratos vigentes, caso Gustavo Alfaro (Ecuador) y Ricardo Gareca (Perú): “No tenemos nombres, pero lo de Alfaro es falso, tiene contrato con Ecuador, lo mismo Gareca, ese rumor de prensa es falso”.

Y reforzó: “Quiero aclarar que lo de Alfaro y Gareca, vinculados y en competencia, no tiene sentido, lo rechazo, no tiene fundamento”. También fue cuestionado por el argentino Marcelo Bielsa, al que no desestimó: “No lo menciono porque él no tiene vinculo”.

